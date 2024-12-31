Бійці ГУР вперше знищили гелікоптер за допомогою морського дрона Magura V5
Ще один ворожий вертоліт підбили, проте він зміг дістатись аеродрому базування
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У вівторок, 31 грудня, військовослужбовці секретного підрозділу Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8», – йдеться у повідомленні ГУР.
Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування, додають в управлінні розвідки.
Додамо, що Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Дрон визнали найрезультативнішим під час російсько-української війни. Станом на липень 2024 року ним завдали вогневого ураження 14 російським кораблям, вісім з яких знищено повністю.