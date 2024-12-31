Спецпризначенці збили російський гелікоптер Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму

У вівторок, 31 грудня, військовослужбовці секретного підрозділу Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8», – йдеться у повідомленні ГУР.

Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування, додають в управлінні розвідки.

Додамо, що Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Дрон визнали найрезультативнішим під час російсько-української війни. Станом на липень 2024 року ним завдали вогневого ураження 14 російським кораблям, вісім з яких знищено повністю.