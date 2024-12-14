Винищувач Су-30 є одним з найпоширеніших російських літаків

Українська розвідка провела операцію зі знищення російського винищувача Су-30 на аеродромі в Краснодарському краї Росії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України в суботу, 14 грудня.

Зазначається, що ворожий винищувач Су-30 згорів просто на аеродромі у місті Кримськ Краснодарського краю в суботу, 14 грудня. Окрім цього, 13 грудня «руйнівна пожежа в Краснодарі вивела з ладу три російські залізничні локомотиви».



«Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України. ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – ідеться в повідомленні розвідки.

Зауважимо, що російське Міноборони наразі ніяк не коментувало цю інформацію.

Су-30 – радянський та російський двомісний багатоцільовий винищувач, покоління 4++, виробляється з 1989 року. Су-30 призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.

За інформацію Генштабу, у період з 24 лютого 2022 року по 14 грудня 2024 року російська армія у війні проти України втратила 369 літаків та 329 гелікоптерів.