Розвідка повідомила про знищення винищувача Су-30 у Краснодарському краї
Ворожий винищувач Су-30 згорів на аеродромі у Кримську
Українська розвідка провела операцію зі знищення російського винищувача Су-30 на аеродромі в Краснодарському краї Росії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України в суботу, 14 грудня.
Зазначається, що ворожий винищувач Су-30 згорів просто на аеродромі у місті Кримськ Краснодарського краю в суботу, 14 грудня. Окрім цього, 13 грудня «руйнівна пожежа в Краснодарі вивела з ладу три російські залізничні локомотиви».
«Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України. ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – ідеться в повідомленні розвідки.
Зауважимо, що російське Міноборони наразі ніяк не коментувало цю інформацію.
Су-30 – радянський та російський двомісний багатоцільовий винищувач, покоління 4++, виробляється з 1989 року. Су-30 призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.
За інформацію Генштабу, у період з 24 лютого 2022 року по 14 грудня 2024 року російська армія у війні проти України втратила 369 літаків та 329 гелікоптерів.