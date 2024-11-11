Сили оборони знищили російський ударний гелікоптер Мі-24

Сило оборони знищили російський гелікоптер Мі-24 на аеродромі у Московській області. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки міноборони України у понеділок, 11 листопада.

Зазначається, що російський штурмовий гелікоптер Мі-24 знищили в ніч на неділю, 10 листопада. Він був розташований на аеродромі «Клин-5» у Московській області. Гелікоптер належав до складу 92 ескадрильї 344 Центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації Збройних сил Росії.

«ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання», – йдеться у повідомленні української розвідки.

Гелікоптер Мі-24 (неофіційна назва «Крокодил») – це ударний гелікоптер, призначений для підтримки піхоти. Його серійне виробництво почалось у Радянському союзі у 1971 році. У ньому можуть поміститись троє членів екіпажу та до восьми десантників, максимальна швидкість – 335 км/год. Гелікоптер здатний нести стрілецько-гарматне озброєння.

Додамо, що станом на понеділок, 11 листопада, російська авіація від початку повномасштабного вторгнення втратила 329 гелікоптерів та 369 літаків.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада дрони Сил оборони атакували Москву та склад боєприпасів у Брянській області. Внаслідок ударів на Брянщині зафіксували щонайменше вісім вибухів та точкові займання. Зазначимо, що міноборони Росії заявило про збиття нібито 70 безпілотників в небі над Росією.