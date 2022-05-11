Російський вертоліт впав та згорів

У вівторок, 10 травня, львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 («Крокодил») на півдні України. Загалом на рахунку українських десантників вже 15 збитих вертольотів армії РФ.

«Вчора в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПЗРК «Стінгер» був збитий російський ударний вертоліт Мі-24», – повідомило 11 травня командування десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як палає «Крокодил» окупантів.

У командуванні ДШВ зазначили, що це вже п'ятнадцятий російський вертоліт, збитий українськими десантниками за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

За даними Генштабу ЗСУ, за час великої війни українські військові знищили 199 російських літаків та 160 гелікоптерів.