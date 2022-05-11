Львівські десантники збили «Стінгером» російський ударний вертоліт Мі-24
У вівторок, 10 травня, львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 («Крокодил») на півдні України. Загалом на рахунку українських десантників вже 15 збитих вертольотів армії РФ.
«Вчора в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПЗРК «Стінгер» був збитий російський ударний вертоліт Мі-24», – повідомило 11 травня командування десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.
На оприлюдненому відео зафіксовано, як палає «Крокодил» окупантів.
У командуванні ДШВ зазначили, що це вже п'ятнадцятий російський вертоліт, збитий українськими десантниками за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.
За даними Генштабу ЗСУ, за час великої війни українські військові знищили 199 російських літаків та 160 гелікоптерів.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.