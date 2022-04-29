Знищені російські десантники, які приїхали воювати в Україну, були вихідцями з різних регіонів РФ

У п’ятницю, 29 квітня, 24-та окрема механізована бригада імені Короля Данила з Львівщини ліквідувала групу російських десантників на Луганщині, які намагалися штурмувати позиції українських військових.

«Бойові позиції королівських піхотинців на Луганщині сьогодні намагалися штурмувати десантники із РФ. Після провалу поставленої задачі, лише семеро окупантів із групи залишилися живими – решта ліквідовано нашими армійцям», – йдеться в повідомленні на сторінці 24-бригади.

Особисті речі знищених російських десантників (фото 24-ї бригади)

Виявлені у загиблих російських окупантів речі свідчать, що вони приїхали воювати в Україну з різних регіонів РФ. «Удмуртія, Башкирія, Ростовська область – весь «цвіт руского міру» ніс ідеї «великой россии» у смугу відповідальності нашої бригади, але натомість отримав теплий прийом», – зазначили в бригаді.

За даними Генштабу ЗСУ, за час великої війни українські військові знищили велику кількість техніки та близько 23 тис. особового складу армії РФ.