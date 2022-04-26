Львівські десантники знищили підрозділ російських окупантів
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Бійці львівської 80-ї бригади знищили техніку та особовий склад підрозділу армії РФ
Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова знищили підрозділ російських окупантів на півдні України.
«Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій», – йдеться в повідомленні командування десантно-штурмових військ, поширеному у вівторок, 26 квітня.
Як видно з оприлюдненого відео, десантники знищили російську бронетехніку та військових.
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Львівські десантники продовжують успішно виконувати бойові завдання та знищувати ворогів на півдні України.
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