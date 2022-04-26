Бійці львівської 80-ї бригади знищили техніку та особовий склад підрозділу армії РФ

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова знищили підрозділ російських окупантів на півдні України. «Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій», – йдеться в повідомленні командування десантно-штурмових військ, поширеному у вівторок, 26 квітня. Як видно з оприлюдненого відео, десантники знищили російську бронетехніку та військових. Увага! Відео 18+ Львівські десантники продовжують успішно виконувати бойові завдання та знищувати ворогів на півдні України.

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