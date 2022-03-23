Львівські десантники знищили російську диверсійно-розвідувальну групу

Львівські десантники знищили російських диверсантів, які використовували цивільний транспорт. Про це з посиланням на оперативну інформацію від ЗСУ повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для подальшого здійснення в наших тилових містах і селах диверсій та провокацій. Однак вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками», – написав у середу, 23 березня, ввечері Андрій Садовий.

Фото ЗСУ

У повідомленні ЗСУ зазначено, що в одній з областей України, підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу противника. У повідомленні не вказано, де саме вдалося знешкодити противника.

Також українців закликають долучатися до виявлення та нейтралізації диверсантів противника, а про підозрілих осіб повідомляти правоохоронцям або підрозділам Збройних сил України.

80-та окрема десантно-штурмова бригада – військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Базується у Львові.