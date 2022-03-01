В одному з випадків виявили телефони, різні пристрої російського виробництва та книгу про військові літаки Росії

У Львові мешканці спільно з поліцією продовжують виявляти підозрілих осіб. У вівторок, 1 березня, у патрульній поліції повідомили, що зафіксували декілька таких випадків. У поліції розповіли, що львів’яни звертаються з інформацією про підозрілих осіб до патрульних на вулицях, телефонують, також їх виявляють на стаціонарних постах поліції. Здебільшого пояснити мети свого візиту до Львова вони не можуть. Серед затриманих є і жінки, і чоловіки, іноземці та громадяни України.

Так, мешканці звернулися на вулиці до патрульних і повідомили їм про підозрілих осіб, які живуть в одній із багатоповерхівок. Поліцейські виявили в помешканні п'ятьох чоловіків. З'ясувалося, що один із них – громадянин Росії. Він не міг пояснити мети перебування в Україні, а також – як сюди потрапив. Правоохоронці встановлюють мету перебування.

Також після дзвінка небайдужої львів'янки ще в одному помешканні виявили підозрілих осіб. У них виявили різні пристрої, мобільні телефони, десятки карток на пальне та інше.

Ще один виклик надійшов у хостел. Там виявили мешканця України. У нього знайшли ножі та зброю. Дозволи на все він мав.

А під час несення служби на стаціонарному посту поліції патрульні зупинили автівку з іноземцями. У них виявили sim-карти, телефони, карти-пам'яті, різні пристрої російського виробництва та книга про військові літаки Росії. У телефонах вони мали позначені геолокації на території Львівської області.

Також на тому ж посту зупинили ще один автомобіль з іноземцями, які не мали дозволу на проживання в Україні. Пояснити мету поїздки до Львова не змогли.

Усіх осіб затримали і передали у відповідні служби та на фільтраційні пункти для встановлення обставин.

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