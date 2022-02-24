Чоловіки винайняли у Львові квартиру біля військової частини

У Львові троє немісцевих чоловіків через вікно знімали військову частину. Їх помітив співробітник однієї зі служб і викликав поліцейських.

«Патрульні вирахували квартиру, з якої здійснювалися підозрілі дії. Від сусідів з'ясували, що там проживає троє чоловіків. Їх змусили відчинити двері. Вони поводилися агресивно. У квартирі виявили наркотики рослинного походження та речовини, з яких виготовляють вибухівку», — повідомили у Патрульній поліції України.

Затримані — двоє 37-річних мешканців східних областей та 42-річний мешканець північної області. Їх передали слідчим, які встановлюють причетність «туристів» до інших протиправних дій.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який знімав на камеру бойову техніку та бомбосховища, фотографував пересування бойової техніки.

«Чоловік повідомив, що проживає в Україні. Але з розмови було очевидно, що він може бути засланцем від країни окупанта. Також затриманий повідомив, що входить до складу спілки журналістів України, маючи відповідні документи, які підтверджують цю інформацію. Однак, перевіривши інформацію, патрульні виявили факт незаконного збору інформації та даних», — додали у Патрульній поліції.

Таких ситуацій було декілька у різних містах України. Нагадаємо, влада застерігала про можливих диверсантів і просить повідомляти про будь-які підозрілі особи чи їхні дії. За сьогодні львівське управління Нацполіції отримало більше тисячі повідомлень про можливих диверсантів. Поліцейські спільно із Службою безпеки України перевіряє всі звернення, проте більшість з них не підтвердилося.