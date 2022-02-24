Львівська поліція отримала понад тисячу повідомлень про можливих диверсантів
Поки що жоден із випадків не підтвердився
До теми
Львівське управління Нацполіції за сьогодні отримало вже більше тисячі повідомлень про можливих диверсантів. Поліцейські спільно із Службою безпеки України перевіряє всі звернення, проте досі жодне з них не підтвердилося. Про це під час брифінгу повідомив голова Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський.
«Закликаємо людей надалі повідомляти про будь-які прояви, які викликають занепокоєння, і ми будемо миттєво реагувати. Перевірили понад 1000 звернень спільно з СБУ, проте ніхто не мав стосунку до диверсантів. Кількість змінюється щохвилини», – сказав він, передає «Перший Західний».
За його словами, поліція працює в посиленому режимі, усі поліцейські мають зброю. Олександр Шляховський закликав не панікувати і рекомендував залишатися вдома та надавати інформацію в поліцію, якщо є якісь занепокоєння.
Нагадаємо, раніше керівництво Львова та області повідомило, що в українських містах можуть бути диверсанти та попросила українців бути пильними.
«Люди у камуфляжній формі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою – одразу повідомляйте на 102. Будьте пильними та обережними!», – написав у Telegram Андрій Садовий.
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що схожий випадок зафіксували в Івано-Франківській області. Поліція просить усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі, а також звертати увагу підозрілим предметам.