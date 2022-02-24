Львівське управління Нацполіції за сьогодні отримало вже більше тисячі повідомлень про можливих диверсантів. Поліцейські спільно із Службою безпеки України перевіряє всі звернення, проте досі жодне з них не підтвердилося. Про це під час брифінгу повідомив голова Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський.

«Закликаємо людей надалі повідомляти про будь-які прояви, які викликають занепокоєння, і ми будемо миттєво реагувати. Перевірили понад 1000 звернень спільно з СБУ, проте ніхто не мав стосунку до диверсантів. Кількість змінюється щохвилини», – сказав він, передає «Перший Західний».

За його словами, поліція працює в посиленому режимі, усі поліцейські мають зброю. Олександр Шляховський закликав не панікувати і рекомендував залишатися вдома та надавати інформацію в поліцію, якщо є якісь занепокоєння.

Нагадаємо, раніше керівництво Львова та області повідомило, що в українських містах можуть бути диверсанти та попросила українців бути пильними.

«Люди у камуфляжній формі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою – одразу повідомляйте на 102. Будьте пильними та обережними!», – написав у Telegram Андрій Садовий.

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що схожий випадок зафіксували в Івано-Франківській області. Поліція просить усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі, а також звертати увагу підозрілим предметам.