У п’ятницю, 25 лютого, двоє російських окупантів прийшли до 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини в Києві в формі українських військових та попросили цивільний одяг. Їх затримали, повідомила ДСНС в Facebook.

«Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. Хоча які вони гості, хто їх кликав? І представилися вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності. Були вони у нашій формі збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовки», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники надали одяг та викликали поліцію.

«Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали», – додали в ДСНС.

Хроніка вторгнення Росії. День другий – у прямій трансляції