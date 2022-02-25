У Києві співробітники Служби безпеки затримали чоловіка, який видавав себе за журналіста, хоча жодних документів на підтвердження своїх слів надати не зміг. А на Харківщині виявили та затримали чотирьох корегувальників вогню ворожої артилерії.

У п'ятницю, 25 лютого, в СБУ повідомили, що у Києві затримала чоловіка, який представлявся іноземним журналістом. Водночас жодного підтвердження цьому він надати не зміг, а при обшуку в його телефоні знайшли фотографії розміщення позицій українських військ. А на Харківщині виявили та затримали чотирьох корегувальників вогню ворожої артилерії.

Також співробітники СБУ визначили, що в смартфонах агенти російських спецслужб користуються програмою Premise. Такі факти були виявлені й підтверджені у Стрию та інших містах. В СБУ просять: у випадку громадського затримання підозрілих осіб перевіряти їхні мобільні телефони і повідомляти про це силовиків.

Зазначимо, що СБУ спільно зі Збройними силами України та представниками територіальної оборони проводять контррозвідувальні заходи по всій Україні, виявляють диверсантів та агентів російських спецслужб.

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