Служба безпеки України закликає не поширювати інформацію про пересування та дислокацію української військової техніки, місця блокпостів. Також важливо зараз не піднімати в повітря квадрокоптери, дрони, безпілотні літальні апарати. До них буде застосовано військову техніку.

«Управління СБУ у Львівській області та всі силові органи регіону посилили захист об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, спрямовані дії на недопущення диверсій, протидії іншим проявам війни. Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних джерел», – повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

Якщо люди помітили підозрілих осіб, автомобілі, предмети, слід відразу повідомляти у правоохоронні органи – на 102, на цілодобову гарячу лінію СБУ: (032) 261 61 43 або на електронну поштову скриньку: usbu_lvi@ssu.gov.ua

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