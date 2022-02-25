Диверсанти залишають мітки для російських ракет на дахах будинків

Поліція закликає усіх голів ОСББ та відповідних осіб перевірити дахи будинків та закрити доступ від сторонніх осіб. Це пов'язано з повідомленнями про мітки для російських ракет, які залишають на дахах будинків.

Як повідомив під час брифінгу увечері 25 лютого представник патрульної поліції Львівщини Дмитро Михалець, диверсанти можуть залишати спеціальні мітки для російських ракет на дахах будинків. Тому голів ОСББ та інших відповідальних осіб просять перевірити дахи, і у разі виявленні – замалювати чи засипати їх піском.

«Є різні мітки: на асфальті, на деревах, також особи знімають квартири і ставлять мітки на балконах. На дахах будинків теж ставлять мітки. Прохання всіх голів ОСББ – перевірити дахи і замалювати всі мітки та закрити доступ до дахів», – закликав Дмитро Михалець.

Він також закликав мешканців повідомляти про всіх підозрілих людей у поліцію, а переш ніж замальовувати ворожі мітки – координувати дії з правоохоронцями.

За словами Михальця, під час воєнного стану поліцейські можуть зупинити будь-яку машину, перевірити документи і провести поверхневий огляд. Мешканців просять ставитись до таких дій з розумінням.

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