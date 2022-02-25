По перепустки потрібно звертатися в РДА та ЛОДА

На території Львівської області запроваджують комендантську годину з 22:00 до 6:00. Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Тим людям, які задіяні в критичній інфраструктурі, будуть видавати перепустки для можливості переміщатися вулицями вночі. Перепустки зможуть отримати працівники військових адміністрацій та об’єктів критичної інфраструктури. Перелік таких осіб формують в ОДА та РДА.

Журналісти можуть звертатися по перепустки до начальника департаменту інформаційної політики ЛОДА Дмитра Посипанка: 097 758 12 62.

Додамо, що комендантська година вже діє у Рівненській, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Переважно пересування обмежують з 22:00 до 6:00. Під час комендантської години варто лишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття.

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