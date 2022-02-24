Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало перелік офіційних державних каналів, де можна отримувати достовірну та оперативну інформацію про те, що відбувається:

Генеральний штаб Збройних сил України;

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації;

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктури:

Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

Міжнародний аеропорт «Львів»;

Перелік та мапи укриттів у різних областях можна переглянути на сайті «Суспільного».

Хроніка подій онлайн – у матеріалі ZAXID.NET. Президент України Володимир Зеленський закликав українців за можливості залишатись дома і не панікувати.