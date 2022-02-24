Офіційні канали для отримання оперативної інформації: перелік
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало перелік офіційних державних каналів, де можна отримувати достовірну та оперативну інформацію про те, що відбувається:
- Генеральний штаб Збройних сил України;
- ДСНС;
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації;
Щодо руху транспорту та роботи інфраструктури:
- Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;
- Міжнародний аеропорт «Львів»;
Перелік та мапи укриттів у різних областях можна переглянути на сайті «Суспільного».
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