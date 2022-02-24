Мітки у вигляді хрестів нанесені на дорогах люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою

СБУ повідомляє, що на українських дорогах фіксують систему сигналів, які використовують російські військові для координації вторгнення. Українців закликають повідомляти про них у поліцію чи СБУ, а також зафарбовувати.

Мітки у вигляді хрестів нанесені на дорогах люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою. Якщо ви помітите такі мітки, визначте місце, де вони знаходяться та повідомте поліцію за номером 102. При цьому назвіть точне місцезнаходження позначки: назву населеного пункту, відстань від населеного пункту, або інші топографічні орієнтири.

Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку. Це може бути система сигналів, які використовує вороже військо для координації вторгнення.

Хроніка російського вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET.