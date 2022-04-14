На фото – результат роботи львівських десантників

Львівські бійці з 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно визволяють окуповані росіянами території у південних областях України. Про значні успіхи «марунових беретів» повідомило Міноборони у четвер, 14 квітня.

Десантно-штурмові війська ЗСУ, які базуються у Львові, зараз працюють на півдні України, зокрема на Херсонщині та Миколаївщині. Як повідомило Міністерство оборони, львівські десантники там успішно виконуюють свою роботу, а нещадовно вони визволили від російських окупантів кілька українських населених пунктів.

«Нещодавно, підрозділами 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ була проведена блискуча операція щодо знищення сил підрозділів ЗС Російської Федерації. Враховуючи певні обставини, ми не можемо детально розкривати хід проведення даної операції. Проте, відзначимо, що діяли львівські десантники дуже успішно», – написано на сторінці бригади у Facebook.

Спершу десантники виявили та знищили російські пункти управління зброєю. А після цього пішли у наступ. Росіяни, які зазнали значних втрат, відступили та покинули свої позиції. То ж в результаті львівські десантники звільнили від окупації кілька українських населених пунктів.

«Ми продовжуємо вести бойові дії, знищуючи окупантів на своїй рідній землі. Вірте нашим воїнам, вірте Збройним Силам України! Слава ДШВ!», – додала прес-служба 80 бригади.

Нагадаємо, наприкінці березня, львівські десантники знищили російських диверсантів, які використовували цивільний транспорт.