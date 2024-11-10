У ніч на неділю, 10 листопада, місцева влада російських Москви та Брянська заявила про дронову атаку, традиційно заявивши про збиття всіх БпЛА. Втім, у соцмережах та Telegram-каналах росіян поширюються відео із загорянням в районі розташування військової частини окупантів у Брянську. Згодом у пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили ураження військових складів ЗС Росії та загоряння на території військової частини.

Мер Москви Сєргєй Собянін повідомив, що вранці місто атакували чотири нібито українські безпілотники. Собянін заявив нібито про успішне збиття усіх дронів, які атакували Москву.

Тим часом у російських пропагандистських ЗМІ повідомили, що в московських аеропортах «Внуково» і «Домодєдово» через атаку дронів запровадили план «Ковьор» – кілька рейсів з Москви затримуються, і ще кілька перебувають у зоні очікування. Російські канали також публікують моменти прольотів БпЛА над Московською областю та наслідки атаки – подекуди в регіоні є загоряння.

Крім того, росіяни зафіксували безпілотники у російському Брянську – місцева влада заявила нібито про успішне відбиття атаки 14 дронів. Втім, російські місцеві Telegram-канали пишуть про загоряння військової частини, розташованої у місті, та світлини й відео із пожежею.

На відео видно два стовпи диму, які підіймаються до неба. Дим має червонуватий відтінок, що свідчить про те, що пожежа триває, і вогонь загасити не вдалося.

Згодом у пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили атаку безпілотників на Брянську область, де розташований склад окупантів. Крім того, у Генштабі підтвердили загоряння на території військової частини.

«Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, РФ», – повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Унаслідок ударів зафіксували щонайменше вісім вибухів, дві точки займання та ознаки вторинної детонації. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Зазначимо, російське міністерство оборони повідомило, що у ніч на 10 листопада росіяни нібито збили 70 безпілотників, традиційно звинувативши в атаці Україну. Атака дронів 10 листопада стала найбільшою для Москви з початку повномасштабного вторгнення Росії до України – на підльотах до міста зафіксували 34 безпілотники. 14 БпЛА начебто збили над Брянськом, по сім – над Орловською та Калузькою областями, шість – над Курщиною та два над Тульською областю.