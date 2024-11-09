Атакований хімкомбінат розташований за 320 км від кордону України

У ніч на суботу, 9 листопада, безпілотники атакували Олексинський хімічний комбінат в Тульській області Росії. Це підприємство виробляє порох і боєприпаси для російської армії. Про атаку на комбінат повідомили низка українських ЗМІ й Telegram-канал Dnipro Osint.

За інформацією російського Telegram-каналу Baza, цієї ночі 10 безпілотників атакували Олексинський хімкомбінат. Зазначається, що один дрон збила російська ППО, ще вісім – упали на території комбінату. Також ще один безпілотник приземлився на території Олексинської ТЕЦ.

«При цьому руйнувань майже немає – пошкоджено лише скління кількох будівель. Також пошкоджено три приватні будинки, розташовані поруч з атакованими об'єктами. Постраждалих немає», – ідеться в повідомленні.

Неназване джерело української служби «Радіо Свободи» в СБУ підтвердило факт атаки на хімкомбінат в Тульській області РФ. За його словами, по заводу прилетіло щонайменше 13 безпілотників.

«Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль – цех з виробництва пороху. О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух –зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань», – сказав співрозмовник.

На опублікованих очевидцями відео видно дим помаранчевого кольору через викид кислот з цеху виробництва пороху.

Наразі відомо, що завод призупинив роботу, а його працівників евакуювали. Джерела ЗМІ також підтверджують ураження Олексинської ТЕЦ – там пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

Зауважимо, Олексинський хімічний комбінат входить до корпорації «Ростех» і випускає полімерні та композиційні матеріали та інші вироби цивільного та військового призначення. Також на потужностях заводу виготовляють нітроцелюлозу, що є головним компонентом для виробництва пороху. На комбінат накладені санкції США, ЄС та України за виробництво боєприпасів, та постачання інших матеріалів для військово-промислового комплексу Росії. Підприємство розташоване за 320 км від українського кордону, передає портал «Мілітарний».

Атаки на об’єкти в Росії – останні новини

У ніч на 8 листопада внаслідок влучання дронів на території Саратовського нафтопереробного заводу виникла пожежа. Підприємство входить до структури компанії «Роснефть».

До того, уранці 6 листопада, дрони атакували порт у місті Каспійськ, що в російському Дагестані. Місто розташоване на відстані понад тисячу кілометрів від лінії фронту в Україні.

Також увечері 31 жовтня безпілотники атакували паливно-енергетичні заводи в Башкортостані, а в ніч на 1 листопада безпілотник пошкодив багатоповерхівку у Брянську.