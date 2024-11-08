У Саратові після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
Пожежа виникла на території Саратовського нафтопереробного заводу
В ніч на 8 листопада Саратов атакували дрони, в районі місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
За словами російського губернатора, в ніч на п’ятницю над областю Сили ППО збили безпілотники. Частина уламків впала в промисловій зоні Заводського району Саратова. Про постраждалих інформація не надходила.
Російський Telegram-канал «Astra» повідомив про пожежу в районі нафтопереробного заводу міста.
«Частина жителів стверджує, що горить факел НПЗ, однак, судячи з кадрів, факел розташований правіше пожежі. Підтверджених даної інформації немає», – йдеться у дописі.
«Astra» зазначає, що Саратовський нафтопереробний завод входить до структури нафтової компанії «Роснефть» і знаходиться в Заводському районі міста.
Джерело в спецслужбах повідомило «Українській правді», що за атакою безпілотників на нафтопереробний завод стоїть Головне управління розвідки МОУ.
Тим часом Міноборони Росії писало, що в ніч на 8 листопада ППО загалом збила 17 безпілотників:
- 6 у Воронезькій області,
- 6 у Саратовській області,
- 4 у Бєлгородській області,
- 1 у Брянській області.
Атака на об’єкти у Росії
Уранці 6 листопада безпілотники атакували порт у місті Каспійськ, що в російському Дагестані. Місто розташоване на відстані понад тисячу кілометрів від лінії фронту в Україні.
Ввечері 31 жовтня дрони атакували паливно-енергетичні заводи в Башкортостані, а в ніч на 1 листопада безпілотник пошкодив багатоповерхівку у Брянську.