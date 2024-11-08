Саратовський НПЗ входить до структури компанії «Роснефть»

В ніч на 8 листопада Саратов атакували дрони, в районі місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

За словами російського губернатора, в ніч на п’ятницю над областю Сили ППО збили безпілотники. Частина уламків впала в промисловій зоні Заводського району Саратова. Про постраждалих інформація не надходила.

Російський Telegram-канал «Astra» повідомив про пожежу в районі нафтопереробного заводу міста.

«Частина жителів стверджує, що горить факел НПЗ, однак, судячи з кадрів, факел розташований правіше пожежі. Підтверджених даної інформації немає», – йдеться у дописі.

«Astra» зазначає, що Саратовський нафтопереробний завод входить до структури нафтової компанії «Роснефть» і знаходиться в Заводському районі міста.

Джерело в спецслужбах повідомило «Українській правді», що за атакою безпілотників на нафтопереробний завод стоїть Головне управління розвідки МОУ.

Тим часом Міноборони Росії писало, що в ніч на 8 листопада ППО загалом збила 17 безпілотників:

6 у Воронезькій області,

6 у Саратовській області,

4 у Бєлгородській області,

1 у Брянській області.

Атака на об’єкти у Росії

Уранці 6 листопада безпілотники атакували порт у місті Каспійськ, що в російському Дагестані. Місто розташоване на відстані понад тисячу кілометрів від лінії фронту в Україні.

Ввечері 31 жовтня дрони атакували паливно-енергетичні заводи в Башкортостані, а в ніч на 1 листопада безпілотник пошкодив багатоповерхівку у Брянську.