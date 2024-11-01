У Брянську постраждав один мешканець

Ввечері у четвер, 31 жовтня, дрони атакували паливно-енергетичні заводи в Башкортостані, а в ніч на 1 листопада безпілотник нібито пошкодив багатоповерхівку у Брянську. Про це повідомили глава Башкортостану Радій Хабіров та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Зокрема, два безпілотники нібито впали в промислові зоні підприємства паливно-енергетичного комплексу та ще один на території одного з підприємств у Башкортостані. За словами Хабірова, минулося без жертв і руйнувань, а підприємства продовжили працювати у штатному режимі.

Де саме розташовані атаковані об’єкти не повідомляють. Проте відомо, що в Уфі, яка знаходиться за понад 1300 км від українського кордону, через загрозу безпілотників закривали аеропорт. Тим часом російські Telegram-канали пишуть, що під ударом міг опинитися один із найсучасніших російських нафтопереробних підприємств «Башнефть-Уфимский НПЗ».

Також в ніч на 1 листопада повідомили про атаку безпілотників на Брянськ. За даними губернатора, сили ППО знищили чотири БПЛА, проте один безпілотник начебто пошкодив багатоквартирний будинок.

«Внаслідок атаки постраждав один мешканець. На одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон та фасад будинку. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється», – додав Богомаз.

У Міноборони Росії зазначили, що ППО в ніч на п’ятницю знищила 83 українські безпілотні літальні апарати, зокрема:

36 – над територією Курської області,

20 – над територією Брянської області,

12 – над територією Криму,

8 – над територією Воронезької області,

4 – над територією Орловської області,

3 – над територією Бєлгородської області.

Нагадаємо, 27 жовтня ударні дрони атакували територію Воронезької області Росії – під удар потрапили два спиртзаводи в регіоні.

Уранці 31 жовтня безпілотники Сил оборони атакували порт окупованого Бердянська на Запоріжжі. Місцева окупаційна влада вперше визнала влучання