Бердянськ окупований росіянами з 28 лютого 2022 року

Уранці 31 жовтня безпілотники Сил оборони атакували порт окупованого Бердянська на Запоріжжі. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, перші вибухи було чутно близько шостої години ранку.

«Над портом візуально помітно дим від великої пожежі, велика кількість швидких та пожежних авто», – ідеться в повідомленні.

Дим від пожежі над портом в окупованому місті Бердянськ (Фото Петра Андрющенка)

За словами Андрющенка, місцева окупаційна адміністрація вперше визнала влучання, а також повідомила про атаку на приміщення самої адміністрації в місті. Окрім цього, у деяких районах Бердянська зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів призупинили.

Telegram-канал «Бердянськ Сьогодні» повідомив, що окупанти намагаються приховати наслідки удару по порту Бердянська та розповідають про пошкоджені будинки цивільних.



«Захищаючи свої військові обʼєкти, вони встановили ППО у центрі міста (на території порту), його робота у межах житлової забудови є дійсно небезпечною для містян. Окрім цього, намагаючись збити дрони, російські солдати активно стріляли із різних видів зброї у житлових кварталах. Про це повідомляло багато бердянців у соціальних мережах міста», – ідеться в повідомленні.



За інформацією керівника окупованої частини Запорізької області Євгена Галицького, відомо про трьох постраждалих, яких з пораненнями різного ступеня важкості доставили до лікарні.



Також окупаційні військові перекрили багато вулиць в Бердянську поряд з портом. За інформацією проросійських ЗМІ, порт атакували шість БпЛА, утім бердянці стверджують, що дронів було більше.

НА початку жовтня ZAXID.NET писав, що в окупованому Бердянську підірвали автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка. Колаборант був причетний до репресій українців на тимчасово окупованих територіях, а також вчиняв воєнні злочини.