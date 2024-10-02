Авто Ломейка вибухнуло в припортовому районі Бердянська

У середу, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка. Про ліквідацію колаборанта повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

За даними ГУР, автомобіль Ломейка вибухнув на вулиці Українських Партизанів у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі. На момент вибуху в машині перебував сам суддя – він помер від отриманих поранень.

«Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Віталій Ломейко / Колаж ГУР

У розвідці зазначили, що суддя-зрадник причетний до репресій українців на тимчасово окупованих територіях, а також вчиняв воєнні злочини.

З 2014 року Ломейко працював суддею Чернігівського райсуду на Запоріжжі, а в 2018 році став його головою. У листопаді 2022 року Вища рада правосуддя отримала від Віталія Ломейку заяву про звільнення, проте розглянула тільки у 2023 році. Тим часом ДБР приводило розслідування за фактом держзради чиновника. Чи отримував Ломейко українську зарплату, поки не розглянули його заяву, невідомо.