ГУР та партизани ліквідували у Мелітополі трьох російських військових

У вівторок, 1 жовтня, Головне управління розвідки разом з підпіллям підірвали у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області автомобіль, у якому перебували російські військові. Про це повідомили в українській розвідці.

Зазначається, що автомобіль ВАЗ 2110 здетонував поблизу Мелітопольського заводу автотракторних запчастин. У салоні перебували троє російських військових. Як повідомили у розвідці, саме вони причетні до терору місцевих жителів.

Операцію з ліквідації окупантів здійснило українське підпілля, заклавши вибухівку в автомобіль, під координацією Головного управління розвідки.

Зазначимо, що напередодні офіцер ГУР розповів про роботу підпілля на території Росії та в окупації. За словами розвідника, партизани не тільки допомагають ліквідовувати ворогів України, а й передають важливу інформацію, зокрема, про переміщення сил і засобів Росії. Завдяки цьому Україна має можливість оперативно зміцнити оборону на потрібних напрямках та уразити скупчення особового складу та техніки росіян. Розвідник також розповів, що на співпрацю з ГУР йдуть і громадяни Росії, які хочуть боротися зі злочинним режимом Владіміра Путіна.

Нагадаємо, співробітники Головного управління розвідки міноборони України організували підрив контрольно-пропускного пункту військової частини у Єкатеринбурзі, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії.