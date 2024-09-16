У Бєлглолдє ліквідували російського пропагандиста Алєксандра Коробова

У понеділок, 16 вересня, Головне управління розвідки повідомило про ліквідацію так званого кореспондента «Росія 1» Алєксандра Коробова. За даними українських розвідників, на пропагандиста напали у Бєлгороді, від отриманих травм чоловік загинув на місці.

«За наявною в ГУР МО України інформацією,15 вересня 2024 року в місті Бєлгород зламали череп російському пропагандисту Коробову Алєксандру Алєксандровічу на прізвисько “Краб” — від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер», – йдеться у повідомленні ГУР.

У розвідці розповіли, що Алєксандр Коробов родом з міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю, але проживав у Бєлгородє. Працюючи кореспондентом телеканалу «Росія 1», він готував пропагандистські відеосюжети з окупованих Росією Донецької та Луганської областей. Крім того, чоловік в ефірі передач Ольги Скабєєвої виправдовував та вихваляв російських військових. Також він створював продукти для ресурсу міноборони Росії — телеканалу «Звєзда», та неодноразово отримував за це нагороди від російського диктатора Владіміра Путіна.

«У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України», – розповіли українські розвідники.

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Зазначимо, що розвідники не вказали, хто саме ліквідував пропагандиста, але наголосили, що за кожен воєнний злочин буде «справедлива відплата».

Нагадаємо, співробітники Головного управління розвідки міноборони України організували підрив контрольно-пропускного пункту військової частини у Єкатеринбурзі, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії.