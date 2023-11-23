ЗСУ ліквідували російського пропагандиста

Українські військові ліквідували кореспондента телеканалу «Россия 24» Бориса Максудова. 38-річний Максудов отримав поранення внаслідок удару українського БпЛА на Запорізькому напрямку. Про це у четвер, 23 листопада, повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов.

За словами Володимира Соловйова, російський кореспондент Борис Максудов від отриманих травм помер по дорозі до окупованого Джанкою. Хоча спершу російські медіа повідомляли, що загрози для життя Максудова немає.

Як повідомляють російські ЗМІ, Борис Максудов з перших днів повномасштабного вторгнення працював у так званій «зоні проведення СВО». Він неодноразово бував у окупованому Донецьку.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали вогневого удару по скупченню російських військових 810-ї бригади морської піхоти. 19 листопада в районі села Кумачове Донецької області росіяни організували концерт до дня артилериста. В цей момент у приміщення, де були бійці морської піхоти, прилетів снаряд. Пропагандисти стверджують, що внаслідок удару загинули 25 військових.