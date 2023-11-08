ЗСУ ліквідували трьох російських полковників із командування десантних військ
Військові знищили центр управління угруповання армії РФ «Днепр», яке відповідало за бойові дії на Херсонщині
Збройні сили України ліквідували трьох російських полковників із командування повітряно-десантних військ російської армії. Про це ввечері у вівторок, 8 листопада, повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан, а згодом підтвердив журналіст Юрій Бутусов.
Як повідомляється, українськими військовими були знищені:
- оперативний черговий – заступник начальника центру управління командування Повітряно-десантних військ полковник Добряков Вадим;
- начальник відділу (планування вогневої поразки ворога) оперативного управління штабу Повітряно-десантних військ полковник Коблов Олексій;
- оперативний черговий – заступник начальника центру управління Командування Повітряно-десантних військ полковник Галкін Олександр».
Як уточнив Юрій Бутусов, ЗСУ завдали ракетний удар по центру управління угруповання військ «Днепр» ЗС РФ 1 листопада в 11.00. Саме управління відповідає за бойові дії на півдні України у Херсонській області.
«Командний пункт був замаскований та розміщувався у пансіонатах «Юний» та «Блакитне полумя» у селі Стрілкове Генічеського району, на Арабатській стрілці. Угруповання «Днепр» сформовано штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ, командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Теплінський», – написав він.
Свіжі некрологи з РФ показують, що ЗСУ отримали надійні та перевірені розвідувальні дані що місця знаходження штабу «Днепр», і спланували ракетний удар точно.
«Судячи з цих даних, очевидно, що ракета точно уразила російський штаб, і знищила чергову зміну операторів. Тобто штаб був повністю розгромлений. Очевидно, що крім ліквідованих старших офіцерів були і численні втрати військовослужбовців низького звання. Знищення центру управління Днепр» – це один з найвищих штабів та найбільших успіхів зі знищення «центрів прийняття рішень» Росії під час війни. Дуже важливо, що український успіх змушений підтвердити ворог», – написав журналіст.
До слова, напередодні ЗСУ завдали удару по центру навчання операторів БПЛА в окупованому Донецьку.