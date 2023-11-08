Знищені російські окупанти

Збройні сили України ліквідували трьох російських полковників із командування повітряно-десантних військ російської армії. Про це ввечері у вівторок, 8 листопада, повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан, а згодом підтвердив журналіст Юрій Бутусов.

Як повідомляється, українськими військовими були знищені:

оперативний черговий – заступник начальника центру управління командування Повітряно-десантних військ полковник Добряков Вадим;

начальник відділу (планування вогневої поразки ворога) оперативного управління штабу Повітряно-десантних військ полковник Коблов Олексій;

оперативний черговий – заступник начальника центру управління Командування Повітряно-десантних військ полковник Галкін Олександр».

Як уточнив Юрій Бутусов, ЗСУ завдали ракетний удар по центру управління угруповання військ «Днепр» ЗС РФ 1 листопада в 11.00. Саме управління відповідає за бойові дії на півдні України у Херсонській області.

«Командний пункт був замаскований та розміщувався у пансіонатах «Юний» та «Блакитне полумя» у селі Стрілкове Генічеського району, на Арабатській стрілці. Угруповання «Днепр» сформовано штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ, командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Теплінський», – написав він.

Свіжі некрологи з РФ показують, що ЗСУ отримали надійні та перевірені розвідувальні дані що місця знаходження штабу «Днепр», і спланували ракетний удар точно.

«Судячи з цих даних, очевидно, що ракета точно уразила російський штаб, і знищила чергову зміну операторів. Тобто штаб був повністю розгромлений. Очевидно, що крім ліквідованих старших офіцерів були і численні втрати військовослужбовців низького звання. Знищення центру управління Днепр» – це один з найвищих штабів та найбільших успіхів зі знищення «центрів прийняття рішень» Росії під час війни. Дуже важливо, що український успіх змушений підтвердити ворог», – написав журналіст.

До слова, напередодні ЗСУ завдали удару по центру навчання операторів БПЛА в окупованому Донецьку.