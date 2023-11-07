Місцеві пабліки пишуть про нібито загиблих і поранених

У вівторок, 7 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Унаслідок обстрілу постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували «Центр безпілотних систем».

У місцевих каналах було опубліковано відео, на якому видно постраждалу від «прильоту» будівлю. Також місцеві пабліки пишуть про нібито загиблих і поранених. Офіційної інформації поки не надходило.

ЗМІ повідомляють, що за цією адресою зареєстровано так званий «Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги».

Інформацію підтвердив український журналіст і блогер Денис Казанський.

«У Донецьку раптово стало погано «Республіканському центру безпілотних систем «ДНР» ім. Володимира Жоги», який готує операторів БПЛА. Повідомляється, що до будівлі прилетіли Хаймарси, і деякі оператори залишаються під завалами», – написав він у Telegram та оприлюднив відповідне відео.

Зауважимо, що за інформацією російських Telegram-каналів, у «Республіканському центрі безпілотних систем ДНР» ім. Володимира Жоги» підготували понад 10 тис. операторів дронів для армії РФ.

Як інформував ZAXID.NET, 31 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа внаслідок обстрілу. Палали цистерни із пальним в районі станції Мушкетове.