Попередньо горять склади, на яких окупанти зберігали цистерни з пальним

У тимчасово окупованому Донецьку в районі станції Мушкетове ввечері у вівторок, 31 жовтня, прогриміли вибухи після чого почалась масштабна пожежа. Відео, як палає ряд цистерн, поширили у місцевих телеграм-каналах.

Стверджується, що масштабна пожежа сталась у Будьонівському районі міста біля залізничної станції, яка є тупиково-вузловим пунктом, по якому змінювали свого часу напрям руху потяги приміського сполучення Ясинувата - Іловайськ - Макіївка-Вантажна.

На опублікованих фото і відео з місця події можна побачити, що пожежа почалась там, де росіяни розмістили свої склади паливно-мастильних матеріалів. Там горять декілька цистерн.

Очевидці стверджують, що пожежі передували декілька вибухів. Про постраждалих внаслідок інциденту наразі не повідомляється.

Додамо, що 23 жовтня спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.