У тимчасово окупованому Донецьку військовослужбовці Головного управління розвідки знищили склад боєприпасів та озброєння росіян. Склад облаштували російські військовослужбовці, які намагаються штурмувати Авдіївку, повідомили у прес-службі ГУР у середу, 25 жовтня.

Спецпризначенці виявили склад російських військ на вулиці Ревякіна у Донецьку. У ніч на 23 жовтня українські сили завдали удару по складу, знищивши боєкомплект.

«База з озброєнням належала 110 окремій мотострілецькій бригаді 1 армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки», – повідомили у прес-службі ГУР.

Нагадаємо, 2 жовтня ГУР повідомило про атаку українських дронів на завод, де виробляли російські ракети Х-59. Внаслідок обстрілу завод не може продовжувати виробництво. Удар завдав значних пошкоджень виробничим потужностям заводу у Смоленську, який розташований за 280 км від кордону з Україною.