Інформацію про обстріл батальйону підтвердили російські військовослужбовці

Під час бойових дій на Запорізькому напрямку Збройним силам України вдалося розбити російський батальйон, який намагався передислокуватися в районі. Окупантів, більшість яких мобілізували у російському регіоні Чувашія, обстріляли 29 жовтня ракетами HIMARS, повідомило «Радіо Свобода» із посиланням на проект «Idel.Реалії» у середу, 1 листопада.

Журналісти «Idel.Реалії» зв’язалися з мобілізованими восени 2022 року російськими військовими з Чувашії, які підтвердили, що 29 жовтня при підготовці до переїзду перший батальйон 1251 мотострілецького полку потрапив під обстріл ракетами HIMARS на Запорізькому напрямку. За уточненнями російських Telegram-каналів та пропагандистських ЗМУ, полк було сформовано з мобілізованих мешканців Чувашії, а командиром чуваського батальйону «Атал» був уродженець республіки Владіслав Матузас.

«Ці військові підтвердили інформацію про обстріл, показавши відео з місця подій. На одному з досі не опублікованих відео (воно є в розпорядженні редакції) чорні поліетиленові мішки, підписані прізвищами й іменами загиблих військових, також видно частини тіл, висунуті з них», – повідомили журналісти.

Окрім того, у середу, 1 листопада, у російських Telegram-каналах почали з’являтися повідомлення нібито про загибель Владіслава Матузаса. Водночас жодних офіційних даних про втрати на Запорізькому напрямку з боку російського командування немає. Волонтерські канали росіян повідомляють приблизно про 120 загиблих та поранених на Запорізькому напрямку окупантів.

«Водночас редакції вдалося зв’язатися з близькими пораненого у Запорізькій області мобілізованого, через яких він зміг передати, що, за його даними, в обстрілі загинули 47 військовослужбовців із Чувашії», – повідомило «Радіо Свобода».

Зазначимо, батальйон «Атал» входив до 1251-го мотострілецького полку і перебував у районі Ільченкового – на 16 км на південь від Токмака Запорізької області. Батальйон позиціювався як «добровольчий», проте його сформували з мобілізованих мешканців Чувашії. Раніше сім’ї військовослужбовців батальйону скаржилися, що їм не платять гроші, обіцяні за службу.