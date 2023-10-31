Сили оборони України досягають «непоганих результатів» на лівому березі Херсонщини, однак «поки що про це не варто говорити», сказала начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

У вівторок, 31 жовтня, в ефірі «Радіо Свобода» вона розповіла, що «ЗСУ змусили російську армію відтягнути її позиції на лівому березі». Гуменюк зазначила, що внаслідок цього зменшилась кількість артилерійських обстрілів правобережжя, але «натомість російські сили почали частіше атакувати правий берег з авіації».

«Ми продовжуємо досягати непоганих результатів у своїй боротьбі – і в контрбатарейній, і в інших методах роботи. Але висвітленню це поки не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, щоб це не було такою короткочасною перемогою. Наша контрбатарейна боротьба змусила їх також відтягнути свої позиції досить потужно на лівому березі, але ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого. Зокрема, і використання до прикладу тактичної авіації, яке останнім часом серйозно підвищилося у загальних цифрах зведень над правим берегом – це виправдання того, що артилерія вже не всюди може діставати. І ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючи економіку регіону й намагаючись у килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі», – сказала речниця Сил оборони півдня України.

Також вона прокоментувала зміну командувача армії Росії на Херсонському напрямку, про яке з російських державних медіа стало відомо напередодні. Новим командувачем угруповання «Днєпр» окупаційної армії став Міхаіл Тєплінскій, який замінить на цій посаді генерал-полковника Олєґа Макарєвіча. Тєплінскій, як повідомила британська розвідка, відповідав за виведення військ із правого берега Дніпра на Херсонщині рік тому – у листопаді 2022-го. Гуменюк каже, що причиною цієї заміни стало невдоволення з боку вищого керівництва російської армії.

«Вище військово-політичне керівництво незадоволене тим командуванням. І вимагає змін. Вже не перший раз у нашій зоні відповідальності такі потужні зміни, які, – як це казав генерал Суровікін? – до прийняття складних рішень», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що після деокупації правобережної частини Херсонщини росіяни активно обстрілюють її з артилерії й авіації. Однак за останні дні кількість артобстрілів зменшилась, але натомість різко зросла кількість ударів керованими авіаційними бомбами: зокрема, за добу 28 жовтня воєнні злочинці скинули на регіон 32 авіабомби.