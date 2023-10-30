Окупанти влучили у маршрутку поблизу пасажирської зупинки

У понеділок, 30 жовтня, російські окупанти вчергове обстріляли Херсон, влучивши у місцеву маршрутку. Внаслідок атаки постраждало щонайменше семеро людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними голови ОВА, росіяни влучили у маршрутку №5, де перебували пасажири. Окупанти обстріляли транспорт поблизу пасажирської зупинки у Дніпровському районі.

«За уточненою інформацією, внаслідок влучання ворожого снаряду у маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона поранені семеро людей», – повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Олександр Прокудін уточнив, що одна із пасажирок перебуває у важкому стані, її госпіталізували. Усім постраждалим внаслідок російської атаки надають медичну допомогу. Загалом постраждало двоє чоловіків та п’ятеро жінок.

Наразі невідомо, яке саме озброєння росіяни застосували для атаки на маршрутку.

Пізніше голова Херсонської ОВА повідомив, що росіяни також обстріляли кладовище у Кіндійці, розташованій за кілька кілометрів від Херсона. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинув один місцевий мешканець, ще одного було поранено.