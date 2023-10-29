У ніч на 29 жовтня Росія скинула 32 керовані авіабомби на Херсонську область Про це повідомила керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог активно використовував тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби – цієї ночі їх було скинуто 32.

«Потерпав правий берег вздовж води і є постраждалі люди», – зазначила Гуменюк, не уточнивши деталей щодо наслідків ударів.

Окрім цього, Гуменюк повідомила, що ворог спрямував безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО.

Як правило такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працюватия. Два БпЛА у Миколаївській області було знищено.