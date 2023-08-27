Впродовж останнього часу українські захисники спостерігають за застосуванням росіянами складної схеми маневрування ракетами і ударними дронами. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як пояснила Гуменюк, ворог робить це для того, щоб виснажити системи та засоби протиповітряної оборони. Ця тактика вже відома для українських захисників, але в ніч проти 27 серпня ворог застосував дуже складну схему маневрування.

«Наразі ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Найімовірніше дійсно вишукувалися варіанти прокладання маршрутів безпеки для майбутніх атак», – заявила Гуменюк.

Вона нагадала, що загроза ракетних обстрілів залишається.

Зазначимо, що в ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно три години й завершилася о 6:25. Окупанти випустили крилаті ракети з пʼяти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ у районі Енгельса. Сили та засоби Повітряних сил успішно знищили всі ворожі ракети.