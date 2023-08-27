Сили оборони розповіли про нову тактику росіян під час нічних обстрілів України
Ворог намагається виснажити системи та засоби протиповітряної оборони
Впродовж останнього часу українські захисники спостерігають за застосуванням росіянами складної схеми маневрування ракетами і ударними дронами. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Як пояснила Гуменюк, ворог робить це для того, щоб виснажити системи та засоби протиповітряної оборони. Ця тактика вже відома для українських захисників, але в ніч проти 27 серпня ворог застосував дуже складну схему маневрування.
«Наразі ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Найімовірніше дійсно вишукувалися варіанти прокладання маршрутів безпеки для майбутніх атак», – заявила Гуменюк.
Вона нагадала, що загроза ракетних обстрілів залишається.
Зазначимо, що в ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно три години й завершилася о 6:25. Окупанти випустили крилаті ракети з пʼяти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ у районі Енгельса. Сили та засоби Повітряних сил успішно знищили всі ворожі ракети.