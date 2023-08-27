Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса

У ніч на неділю, 27 серпня, під час нічної атаки росіян Сили ППО знищили 4 крилаті ракети типу Х-101/555/55. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил України.

Як повідомили у відомстві, збили ракети у центральних та північних областях.

Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса. Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання в якийсь із наземних об'єктів не надходило.

Згодом голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що у Київській області внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено 10 приватних будинків, 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Травмовано двох людей.

Нагадаємо, що близько 3:00 ночі повітряну тривогу було оголошено у східних, північних, центральних областях України. Через пів години вона була оголошена у Києві та решти областях, крім західних. Близько 4:00 повітряну тривогу оголосили і в західних областях. Вона тривала до 6:20.