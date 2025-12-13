Софія Нерсесян набрала 177 голосів

У суботу, 13 грудня, на дитячому «Євробаченні-2025» українка Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» посіла друге місце. Перемогу отримала представниця Франції Лу Дельоз. Про це повідомили на сайті пісенного конкурсу.

Софія Нерсесян набрала 177 голосів, зокрема, національні журі віддали їй 79 балів, а глядачі – 98 балів. Україна стала переможцем глядацького голосування.

Француженка Лу Дельоз з піснею «Ce Monde» отримала 248 балів.

А представниця з Грузії Аніта Абгаріані з піснею «Shine Like A Star» посіла третє місце зі 176 балами.

Цього року дитяче «Євробачення» пройшло в грузинській столиці Тбілісі – після того, як Андрія Путкарадзе у 2024 році виборов перемогу з піснею «To My Mom».

Раніше повідомляли, що 10-річна Софія Нерсесян живе у Києві. Вона волонтерить та активно бере участь у благодійних концертах. Авторкою музики і тексту її пісні стала Світлана Тарабарова, а аранжування створив Олександр Сосін. Пісня присвячена українському оберегу – ляльці-мотанці.