Український представник набрав 203 бали

У суботу, 16 листопада, відбувся фінал дитячого пісенного конкурсу «Євробачення». Перемогу здобув грузинський співак Андрій Путкарадзе, представник від України Артем Котенко посів третє місце. Про це повідомило «Суспільне. Культура».

Перемогу на «Дитячому Євробаченні» 16 листопада здобув співак з Грузії Андрій Путкарадзе з піснею «To My Mom». За підсумками голосування грузин отримав 239 балів: 180 від журі та 59 від глядачів.

Друге місце посіла співачка з Португалії Вікторія Ніколе з піснею «Esperança». Вона отримала загалом 213 балів: 96 від журі та 117 від глядачів.

Український представник 12-річний Артем Котенко з піснею «Hear Me Now» посів третє місце. Він набрав 203 бали: 122 від журі та 81 від глядачів.

Що відомо про Артема Котенко

Артем Котенко народився в Охтирці у Сумській області. Професійно займатися вокалом він почав у 5 років. Як писало «Суспільне.Культура» його мрія – це стати відомим музикантом і показати світу талановитість та співучість українського народу.

Артем захоплюється хореографією, грою на фортепіано та театральним мистецтвом. Він має досвід ведення міських заходів, а також брав участь у благодійному телемарафоні.

Нагадаємо, перемогу на конкурсі «Дитяче Євробачення 2023» здобула 13-річна співачка з Франції Зої Клозюр (Zoé Clauzure), Анастасія Димид з України зайняла п’яте місце.