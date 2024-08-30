Базель був обраний містом-господарем пісенного конкурсу «Євробачення-2025»

Швейцарія обрала місто, яке прийме пісенний конкурс «Євробачення-2025». Конкурс відбудеться у третьому за величиною швейцарському місті – Базелі. Про це повідомила Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU) у пʼятницю, 30 серпня.

На проведення 69-го пісенного конкурсу також претендували Женева, Цюріх та Берн-Біль. Гранд-фінал «Євробачення-2025» відбудеться 17 травня, а півфінали – 13 та 15 травня 2025 року. Сам пісенний конкурс пройде на арені St. Jakobshalle.

«Ми раді, що Базель був обраний містом-господарем пісенного конкурсу “Євробачення-2025”. Цей конкурс народився у швейцарському Лугано 1956 року, і це чудово, що ми повертаємо його на батьківщину майже через 70 років. Після конкурсів у італійськомовній та франкомовній частинах країни в 1956 і 1989 роках ми також раді провести “Євробачення” в німецькомовній частині Швейцарії», — зазначив Мартін Остердаль, виконавчий директор пісенного конкурсу.

У Європейській спілці радіомовлення і телебачення повідомили, що повний список країн, які братимуть участь у «Євробаченні-2025», буде оприлюднений пізніше цього року. Тоді ж розпочнеться продаж квитків на пісенне дійство.

Нагадаємо, що 68-й пісенний конкурс «Євробачення-2024» відбувався у шведському Мальме. З-поміж 37 країн перемогу в конкурсі здобули представники Швейцарії – виконавці [небінарна людина] Nemo з піснею «The Code». Представниці України alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце з піснею Teresa & Maria та постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» — Таню Муіньо.