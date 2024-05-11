Українки виконали пісню Teresa & Maria під №2

У суботу, 11 травня, дует alyona alyona та Jerry Heil виступив у фіналі Євробачення-2024 у шведському Мальме. Українки виконали пісню Teresa & Maria під №2, що розповідає про силу українських жінок, які зіштовхнулися з багатьма випробуваннями під час війни.

Постановкою їхнього номера займалася дворазова номінантка «Ґреммі» Таню Муіньо. Публікуємо повне відео виступу.

Нагадаємо, що у фіналі Євробачення-2024 голосування розпочинається з моменту, як перший учасник конкурсу вийшов на сцену, а не після завершення всіх виступів. Свій вибір можна зробити у застосунках для iOS, Android або Windows, по телефону та/або через SMS.