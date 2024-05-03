Таню Муіньо — українська режисерка, дизайнерка та фотографка з Одеси

Український дует alyona alyona та Jerry Heil уже 7 травня продемонструють свою пісню Teresa & Maria на Євробаченні 2024. Букмекери прогнозують виконавицям не лише вихід до фіналу конкурсу, а й непогані шанси на перемогу. Режисеркою і постановницею виступу стала українська режисерка, відома співпрацею з багатьма світовими зірками, Таню Муіньо. Більше про неї та про її найбільш знакові роботи розповідає ZAXID.NET.

Біографія Таню Муіньо

Таню Муіньо — українська режисерка, дизайнерка та фотографка з Одеси.

Батько Таню кубинець. У 1980-х приїхав в Одесу, де познайомився з її матір’ю. Таню народилась в Україні, а коли дівчинці було шість місяців, сім'я перебралася в столицю Куби Гавану, де вони мешкали близько семи років. Таню має трьох братів і сестру. Зараз вона проживає в Україні.

Перша робота Таню над кліпами артистів була у 2016, коли вона почала співпрацю з українським виконавцем Монатіком. Уже в 2019 році кліпмейкерка зрежисувала кліп всесвітньо відомої американської співачки Кеті Перрі.

Кліпи Таню Муіньйо збирають десятки мільйонів переглядів у YouTube. Рекордсменом серед переглядів є кліп на пісню «Троль» (Время и Стекло), який менш ніж за півроку перетнув позначку в 100 мільйонів переглядів. Також позначку у 100 мільйонів переглядів перетнув кліп на пісню Монатіка – «Кружит» (це дебютна спільні робота співака та Таню Муіньйо).

Чим відома Таню Муіньо

Таню Муіньо знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та інших. Ролик для Foals вона зняла у Києві.

Остання її робота — кліп для британської попзірки Дуа Ліпи на пісню Illusion.

Окрім цього, вона – рекордсменка за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA та активно співпрацює з українським шоубізнесом: виконавцями Дмитром Монатиком, Настею Каменських, Мішель Андраде тощо.

Перемоги та нагороди:

Кліп Таню Муіньо для Lil Nas X на пісню Montero переміг у трьох номінаціях премії MTV Video Music Awards 2021 – «Відео року», «Найкраща режисура» та «Найкращі візуальні ефекти». Також цю роботу номінували на «Ґреммі 2022».

У 2022 році режисерка отримала дві нагороди MTV Video Music Awards за кліп As It Was, який зняла для Гаррі Стайлза.