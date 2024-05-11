О 22:00 розпочинається гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. Представниці України дует alyona alyona & Jerry Heil виступили у ньому під №2. Онлайн-трансляцію фіналу Євробачення-2024 дивіться на ZAXID.NET.

Нагадаємо, що цьогоріч голосування стартує після початку виступу конкурсантів, а не після нього. Свій вибір можна зробити у застосунках для iOS, Android або Windows, по телефону та/або через SMS.

Порядок виступу учасників Євробачення-2024: