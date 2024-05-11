Культура
Україна виступає у фіналі Євробачення-2024
Онлайн-трансляція конкурсуАнна Журба, 0
О 22:00 розпочинається гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. Представниці України дует alyona alyona & Jerry Heil виступили у ньому під №2. Онлайн-трансляцію фіналу Євробачення-2024 дивіться на ZAXID.NET.
Нагадаємо, що цьогоріч голосування стартує після початку виступу конкурсантів, а не після нього. Свій вибір можна зробити у застосунках для iOS, Android або Windows, по телефону та/або через SMS.
Порядок виступу учасників Євробачення-2024:
- Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Німеччина: ISAAK – Always on the Run
- Люксембург: TALI – Fighter
- Нідерланди: Joost Klein – Europapa (дискваліфікований)
- Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Іспанія: Nebulossa – Zorra
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Латвія: Dons – Hollow
- Греція: Marina Satti – ZARI
- Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
- Норвегія: Gåte – Ulveham
- Італія: Angelina Mango – La Noia
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Фінляндія: Windows95man – No Rules
- Португалія: iolanda – Grito
- Вірменія: LADANIVA – Jako
- Кіпр: Silia Kapsis – Liar
- Швейцарія: Nemo – The Code
- Словенія: Raiven – Veronika
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Франція: Slimane – Mon Amour
- Австрія: Kaleen – We Will Rave
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