Співробітниця телевізійної команди звинуватила його в погрозі їй після виступу

Представника Нідерландів на Євробаченні-2024 Йоста Кляйна дискваліфікували з гранд-фіналу конкурсу. Співробітниця телевізійної команди звинуватила його в погрозі їй після виступу у півфіналі 9 травня.

Як повідомила Європейська спілка радіомовлення і телебачення, поліція розглядає скаргу жінки щодо інциденту, і в Спілці вважають недоцільним участь Кляйна в конкурсі, поки триває розслідування.

«Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне і захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу», – йдеться в заяві. Водночас у ній не уточнюється, що ж саме трапилося.

Водночас нідерландський мовник AVROTROS вважає дискваліфікацію «дуже важкою і непропорційною». У заяві мовника вказується, що після виступу Кляйна знімали на відео, поки він йшов зі сцени в грін-рум. Він нібито неодноразово показував, що не хоче, щоб його знімали, проте прохання проігнорували. Після цього він зробив загрозливий рух в бік камери, проте не торкався операторки, переконують у заяві нідерландського мовника.

Додамо, що Кляйн після початку повномасштабного російського вторгнення гастролював у Санкт-Петербурзі та співпрацював із російськими артистами, пише «Бабель». У треку, який було презентовано в березні 2022 року, він говорив про любов до Росії.