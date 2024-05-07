Країн з першого та другого півфіналу будуть обирати до фіналу лише шляхом голосування

У 2024 році в систему голосування на пісенному конкурсі Євробачення внесли низку змін. Глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть голосувати за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом.

«Суспільне» пояснило, що глядачі зможуть проголосувати лише в тому півфіналі, в якому виступатиме учасник з їхньої країни.

Тобто, українська аудиторія зможе зробити свій вибір у вівторок, 7 травня, оскільки alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть саме в першому півфіналі. Також варто пам’ятати, що голосувати можна тілки за ті країни, які є учасниками відповідного етапу.

Обрати своїх фаворитів зможуть глядачі й з тих країн, які не беруть участь у конкурсі. Їх враховуватимуть у блоці «Решта світу». Вибір можна зробити на спеціальному сайті або в застосунку упродовж доби до початку прямого ефіру кожного з півфіналів та фіналу.

Країн з першого та другого півфіналу будуть обирати до фіналу лише шляхом голосування. Голоси перетворюють у бали та зараховують 10 пісням, які найбільше вразили публіку. Композиціям присвоюють від 1 до 8 балів та окремо – 10 й 12.

До фіналу потраплять 10 учасників, пісні яких набрали найбільше балів. Також з ними змагатимуться країни великої п'ятірки – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та країна-переможниця, цього разу – Швеція. У фіналі бали глядачів додадуть до балів журі. Вони також ставитимуть оцінки від 1 до 8, а також 10 та 12.

Свій вибір можна зробити у застосунках для iOS, Android або Windows, по телефону та/або через SMS. Номери озвучать під час прямого ефіру.