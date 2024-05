Пісня Nemo – The Code набрала 591 бал від журі та глядачів

Переможцем Євробачення-2024 з 591 балом від журі та глядачів стала Швейцарія завдяки пісні Nemo – The Code. ZAXID.NET публікує повний текст та переклад пісні-переможця.

Текст пісні Nemo – The Code:

Whoa-oh-oh

Welcome to the show, let everybody know

I'm done playing the game, I'll break out of the chains

You better buckle up, I'll pour another cup

This is my bohème, so drink it up, my friend

Uhhh

Uhhh

This story is my tru-u-u-u-u-u-th

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Yeah

Let me tell you a tale about life

'Bout the good and the bad, better hold on tight

Who decides what's wrong, what's right

Everything is balance, everything's light

I got so much on my mind

And I've been awake all night

I'm so pumped, I'm so psyched

It's bigger than me, I'm getting so hyped, like

Uhhhh

Let me taste the lows and highs

Uhhhh

Let me feel that burning fright

Uhhhhhhhh

This story is my tru-u-u-u-u-u-th

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Somewhere between the 0s and 1s

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a-

Somewhere between the 0s and 1s

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a dru-u-u-u-um

Uhhhhh...

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Переклад пісні:

Ласкаво просимо на шоу, повідомте всім

Я не граюв гру,я розриваю ланцюги

Краще пристебніться,я керую всім

Це моя богема,тож випий це, друже

Ці історія це правда моя

Я, я пройшов крізь вогонь та воду

Щоб знайти свій шлях

Я зламав код

Як очі раю

Я дав цьому деякий час

Зараз відчуваю рай

Я зламав код

Так

Дозвольте розповісти казку про життя про хороше та погане,краще міцно тримайтеся

Що так,що не так,що правда

Все збалансовано,все ясно

Я так багато думаю

Та я не буду спати всю ніч

Я такий схвильований, я такий емоційний

Це більше за мене,я такий стурбований

Дай мені скуштувати низину й ночей

Дай мені відчути цей пекучий страх

Ця історія є правда моя

Я, я пройшов крізь вогонь та воду

Щоб знайти свій шлях

Я зламав код

Як очі раю

Я дав цьому деякий час

Зараз відчуваю рай

Я зламав код

Десь між нулями і одиницями

Я клянусь я знайшов своє королівство

Моє серцебиття як

Десь між нулями і одиницями

Я клянусь я знайшов своє королівство

Моє серцебиття як барабан

Я, я пройшов крізь вогонь та воду

Щоб знайти свій шлях

Я зламав код

Як очі раю

Я дав цьому деякий час

Зараз відчуваю рай

Я зламав код