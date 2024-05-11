Nemo – The Code: про що пісня переможця Євробачення-2024
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Переможцем Євробачення-2024 з 591 балом від журі та глядачів стала Швейцарія завдяки пісні Nemo – The Code. ZAXID.NET публікує повний текст та переклад пісні-переможця.
Текст пісні Nemo – The Code:
Whoa-oh-oh
Welcome to the show, let everybody know
I'm done playing the game, I'll break out of the chains
You better buckle up, I'll pour another cup
This is my bohème, so drink it up, my friend
Uhhh
Uhhh
This story is my tru-u-u-u-u-u-th
I, I went to Hell and back
To find myself on track
I broke the code, whoa-oh-oh
Like ammonites
I just gave it some time
Now I found paradise
I broke the code, whoa-oh-oh
Yeah
Let me tell you a tale about life
'Bout the good and the bad, better hold on tight
Who decides what's wrong, what's right
Everything is balance, everything's light
I got so much on my mind
And I've been awake all night
I'm so pumped, I'm so psyched
It's bigger than me, I'm getting so hyped, like
Uhhhh
Let me taste the lows and highs
Uhhhh
Let me feel that burning fright
Uhhhhhhhh
This story is my tru-u-u-u-u-u-th
I, I went to Hell and back
To find myself on track
I broke the code, whoa-oh-oh
Like ammonites
I just gave it some time
Now I found paradise
I broke the code, whoa-oh-oh
Somewhere between the 0s and 1s
That's where I found my kingdom come
My heart beats like a-
Somewhere between the 0s and 1s
That's where I found my kingdom come
My heart beats like a dru-u-u-u-um
Uhhhhh...
I, I went to Hell and back
To find myself on track
I broke the code, whoa-oh-oh
Like ammonites
I just gave it some time
Now I found paradise
I broke the code, whoa-oh-oh
Переклад пісні:
Ласкаво просимо на шоу, повідомте всім
Я не граюв гру,я розриваю ланцюги
Краще пристебніться,я керую всім
Це моя богема,тож випий це, друже
Ці історія це правда моя
Я, я пройшов крізь вогонь та воду
Щоб знайти свій шлях
Я зламав код
Як очі раю
Я дав цьому деякий час
Зараз відчуваю рай
Я зламав код
Так
Дозвольте розповісти казку про життя про хороше та погане,краще міцно тримайтеся
Що так,що не так,що правда
Все збалансовано,все ясно
Я так багато думаю
Та я не буду спати всю ніч
Я такий схвильований, я такий емоційний
Це більше за мене,я такий стурбований
Дай мені скуштувати низину й ночей
Дай мені відчути цей пекучий страх
Ця історія є правда моя
Я, я пройшов крізь вогонь та воду
Щоб знайти свій шлях
Я зламав код
Як очі раю
Я дав цьому деякий час
Зараз відчуваю рай
Я зламав код
Десь між нулями і одиницями
Я клянусь я знайшов своє королівство
Моє серцебиття як
Десь між нулями і одиницями
Я клянусь я знайшов своє королівство
Моє серцебиття як барабан
Я, я пройшов крізь вогонь та воду
Щоб знайти свій шлях
Я зламав код
Як очі раю
Я дав цьому деякий час
Зараз відчуваю рай
Я зламав код