Компанія розпочала діяльність 20 років тому під торговою маркою «Форнетті»

У середу, 23 липня, у Хусті відкрили другий в Україні завод компанії Bakery Food Investment (BFI), що спеціалізується на виготовленні хлібобулочних та заморожених напівфабрикатів із дріжджового листкового тіста. Щомісяця тут зможуть виготовляти близько 480 тонн круасанів, 200 тонн донатів, 400 тонн тіста філо.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, наразі на підприємстві залучені близько 100 працівників. У компанії кажуть, що в перспективі запустять 6 автоматизованих ліній для створення до 500 робочих місць.

«Керівництво підприємства планує облаштувати територію навколо заводу не тільки як виробничий хаб, а й як центр для відпочинку місцевих жителів. Взимку тут з’явиться ковзанка, а влітку – картинг, працюватиме пекарня-кав’ярня та піцерія. Після перемоги є навіть ідея створити майданчик для запуску повітряних куль», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

Сімейні формати житла – стабільний вид інвестування. Саме тому системний девелопер РІЕЛ розробив власну авторську концепцію Riel Family Style. Просторі квартири, безпечні двори без авто, близькість до навчальних закладів та дозвілля – усе це формує комфортне середовище для життя. Оцінити переваги цієї концепції можна у Львові в ЖК Father.

Зазначимо, BFI розпочала діяльність 20 років тому під торговою маркою «Форнетті», реалізовуючи продукти у франчайзинговій мережі, що налічувала близько 850 торгових точок стрітфуду в різних містах України. Перший завод фірми розміщений у Чернігівській області і наразі продукція компанії експортується у 15 країн світу.

Власник ТОВ «БФІ» – Євгеній Міщенко. За інформацією Opendatabot, у 2024 році компанія отримала понад 1,1 млрд доходу.