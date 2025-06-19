Завод можуть збудувати у селі Батьово Берегівського району

Виробник будівельних матеріалів Calmit GmbH планує відкрити виробничу лінію на території Закарпатської області. Завод можуть збудувати у селі Батьово Берегівського району.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький 18 червня, після зустрічі з відповідальним представником Calmit GmbH за впровадження проєкту в Україні Петером Ванішом, близькість до кордону з ЄС, а також можливість приєднатися до широкої і вузької колії для налагодження логістики сировини та готової продукції, відповідає вимогам замовників.

«Велика європейська компанія, що спеціалізується на виробництві вапна та інших будівельних матеріалів, хоче розмістити свій завод на Закарпатті. Представники фірми вже виїжджали на місце. Батьово відповідає вимогам замовників, однак для запуску потрібно ще проаналізувати всі технічні умови», – написав у фейсбуці Мирослав Білецькій.

Зазначимо, компанія Calmit GmbH, що має дочірні підприємства у Словаччині, Угорщині та Австрії, займається виготовленням вапна, силікатної цегли, газобетону та інших будівельних матеріалів, а також виробництвом хімічних компонентів для очищення стічних вод, кондиціонування осаду та очищення питної води.