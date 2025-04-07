Власники з Угорщини та Індії продають соковий завод на Закарпатті

Колишній Берегівський консервний завод на Закарпатті, який займався виробництвом фруктових напоїв та натуральних соків, виставлений на продаж. Вартість заводського комплексу разом зі справною виробничою лінією становить 6,45 млн доларів.

Як йдеться в оголошені на інвестиційному порталі InVenture, від 2022 року діяльність заводу фактично призупинена, проте підприємство іноді працює за індивідуальними замовленнями. У його штаті перебувають до 10 працівників. Востаннє капітальну реконструкцію на заводі проводили 20 років тому.

Потенційному покупцеві пропонують придбати 100% корпоративних прав заводу за 6,45 млн доларів (завод з обладнанням). Є також варіанти продажу частинами: нерухомість без обладнання за 4,5 млн доларів або справне обладнання (лінії розливу та інше) за 2 млн доларів.

«Універсальність обладнання дозволяє перепрофілювати підприємство на виробництво інших напоїв, як то молочної продукції та альтернативних молокопродуктів (соєве, рисове, кокосове молоко)», – йдеться в оголошені.

«Берегівський консервний завод» перебуває в стадії ліквідації ще від 2013 року за рішенням власників, замість нього планувалося створити нового виробника напоїв під брендом Jusso.

Раніше підприємство виготовляло соки і нектари «Моя сім’я», «Да!» і Jungle Way, а також вино «Вінія». Продукцію продавали як в Україні, так й в Німеччині, Ізраїлі, Грузії та країнах Балтії. Також на заводі робили соки для власних торгових марок супермаркетів «Сільпо» та «Фуршет» (нині ліквідований).

Згідно з даними сервісу YouControl, власником заводу на Берегівщині є київська компанія «Фрут Майстер Фудз». Останню заснувала фірма «Хелтекс Інвестмент Лтд» зі США, її бенефіціарами через низку інших компаній є Ягіван Арун Наян (у реєстрах вказаний як житель ОАЕ і громадянин Індії), Віктор Дорніні (громадянин Угорщини) та Єкатерина Гал (проживає в Угорщині, громадянство не вказане).

Власником компанії «Джуссо Україна» є громадянин Угорщини Владімір Булгаков через фірму «Кінгстон Екс.Імп» зі США. Її адреса у місті Довер штату Делавер збігається із «Хелтекс Інвестмент Лтд».