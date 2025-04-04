Запланована потужність підприємства сягатиме 600 тонн скла на добу

Компанія City One Development зведе новий завод з виробництва скла на території індустріального парку «Галіція» у Калуші. Запланована потужність підприємства сягатиме 600 тонн скла на добу.

У п’ятницю, 4 квітня, в AgroReview повідомили, що склозавод у Калуші запрацює у 2027 році. Нова виробнича лінія стане другою для компанії. Ще одну фабрику з виробництва скла City One Development будує у місті Березань Київській області.

«Під час вибору локацій для будівництва заводів особливу увагу приділили відстані до ринків збуту, що дозволяє оптимізувати логістичні витрати, а також доступу до енергоносіїв, які є критично важливими для енергомісткого виробництва», – йдеться у повідомленні.

Загалом у будівництво склозаводу в Калуші інвестують 135 млн євро, його запланована потужність досягне 600 тонн скла на добу. За інформацією аналітичного порталу Youсontrol, компанія City One Development зареєстрована у Києві в 2010 році. Її власником є підприємець Валерій Кодецький.